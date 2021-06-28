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سفيرنا بالعراق: تشغيل خط نقل بري بين مصر والأردن والعراق قريبا (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير وليد إسماعيل، سفير مصر في العراق، إن موكب الرئيس عبدالفتاح السيسي في بغداد أظهر مدى الترحيب بالرئيس المصري في العراق، لافتا إلى أن الزيارة كان لها أصداء إيجابية واسعة، معلقا: "صور الرئيس كانت مغرقة السوشيال ميديا.. وحالة ترحيب كبيرة".

وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن عدد المصريين في العراق لا يقل عن 25 ألف مواطن، ولكن لا يوجد حصر دقيق لعددهم، مضيفا أن الدول الثلاث سيتعاونون خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات ومنها الإسكان، والتصنيع، ومجال الطاقة.

ونوه السفير وليد إسماعيل، سفير مصر في العراق، بأنه سيتم تشغيل خط نقل بري بين مصر والأردن والعراق تابع لشركة الجسر العربي قريبا، حيث تبلغ قيمة التذكرة 130 دولار.

ونوه بأن التحالف بين مصر والأردن والعراق ليس تحالفا موجها ضد أحد، وإنما هو تحالف لمصلحة الدول الثلاث.

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