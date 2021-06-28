لو اتعرضتي للتحرش على السوشيال ميديا تعملي إيه؟.. محامية تجيب (فيديو)

وجهت المحامية مها أبو بكر، التحية لفتاة العمرانية، لجرأتها في اتخاذ الإجراءات القانونية، وعدم سكوتها أمام " المتحرش" الذي تعدى عليها لفظيًا وقام بضربها، قائلة: "قلبي فرحان بيكي، لأنك حميت ضحايا محتملات ودي الفكرة".





وأشادت "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، بالبرلمان المصري لإقدامه على إجراء تعديلات على عقوبة المتحرش قائلة: "تحيتي وشكري للبرلمان ومقدمي المشروع الذي وافقت عليه تشريعية النواب اليوم، "التحرش" ليس جريمة عادية، لأنه جريمة تؤثر وتضر بالأمن والسلم الاجتماعي، خاصة أن بعض الفتيات بعد تعرضنهن لتحرش، يخشين نزول الشارع مجددًا".





وأشارت إلى أن تحول جريمة التحرش إلى "جناية" بدلًا من "جنحة "، أمر مهم جدًا، لان التحرش جريمة كبيرة تضر بالمجتمع وليس الضحايا فقط قائلة: "نتمنى خروجه للجنة العامة للبرلمان ويخرج إلى النور "





وحول آلية استخدام البلاغ ضد المتحرشين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت "بكر": "هتاخد كل بنت تعرضت للتحرش جهاز "الموبايل" أو " اللابتوب" وهتروح مباحث الانترنت، وتوريهم الشات مش هتاخد "إسكرين شوت " وتروح، لا هتاخد الجهاز نفسه عشان تفتح قدام الشرطة الوسيلة التي تم التحرش عبرها حتى يتمكن رجال المباحث من تتبعه والقبض عليه".



