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انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم في الجيزة
الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:14 ص
إيمان عبد العاطي
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سمع أهالي حي العمرانية غرب محافظة الجيزة دوي انفجار مساء أمس الأحد.
تلقى مسؤول غرفة العمليات بشرطة النجدة، بلاغًا مفاده بسماع دوي انفجار أتبعه ارتفاع ألسنة لهب من داخل مطعم مأكولات شعبية بشارع التعمير، بمنطقة العمرانية.
وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع تسريب بأسطوانة غاز نتج عنه الانفجار ونشوب حريق بمحتويات المحل.
وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المحال التجارية المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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