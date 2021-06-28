انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم في الجيزة

سمع أهالي حي العمرانية غرب محافظة الجيزة دوي انفجار مساء أمس الأحد.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بشرطة النجدة، بلاغًا مفاده بسماع دوي انفجار أتبعه ارتفاع ألسنة لهب من داخل مطعم مأكولات شعبية بشارع التعمير، بمنطقة العمرانية.





وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع تسريب بأسطوانة غاز نتج عنه الانفجار ونشوب حريق بمحتويات المحل.



