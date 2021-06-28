بإطلالة كاجوال.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسى، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال جذابة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى : قمر وعسل اوي - مشاء الله - منورة".







يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



