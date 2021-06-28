Advertisements

بإطلالة كاجوال.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت الفنانة لقاء الخميسى، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال جذابة، وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالاتى : قمر وعسل اوي - مشاء الله - منورة".



يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أخبار تهمك

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ 14 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من النائب العام بشأن القطع الأثرية المستردة من فرنسا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ركلات الترجيح تنصف الرجاء على بيراميدز وتؤهله لنهائي الكونفدرالية

منذ ساعة و 20 دقيقة

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة