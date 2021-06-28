عمرو أديب عن مفاوضات السد: "مصر في مرحلة عداك العيب وأزح"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على سير مفاوضات سد النهضة، معلقا: "مصر في مرحلة عداني العيب وأزح.. أي جهة هنكلمها في أزمة سد النهضة هيقولولنا أنتم عداكم العيب وأزح".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن دولة الكونغو اقترحت عمل اتفاق مرحلي لحل ازمة سد النهضة، لافتا إلى أن السودان لديها 4 شروط لتطبيق الاتفاق المرحلي، ومنها تحديد خارطة طريق للمستقبل.



