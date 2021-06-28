نشرة حوادث "الفجر": أقوال صادمة لضحية التحرش في العمرانية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:









استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى أقوال "ليلى. م" التي تعرضت للصفع والتحرش في وسط الشارع بمنطقة العمرانية، ووالدتها السيدة "هبة.ر" حول الواقعة.









"قعد جنبي، وشغل فيلم إباجي، ولما صرخت كان عايز يضربني".. هذا كان حال الشابة الثلاثينية "أسماء"، والتي لم يساندها أحد من الموجودين رغم الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها، بل وصل الأمر لاتهامها بأنها بـ"تتبلى عليه".





خرجت "أسماء عادل محمد" البالغة من العمر ٢٩ عامًا، وتعمل خبيرة تجميل، إلى مشوار عمل، فارتدت ملابس فضفاضة، لأنها تعلم جيدًا ما يمكن أن تتعرض له، ورغم احتياطاتها إلا أنها تعرضت لواقعة صادمة أثناء ذهابها من الوراق إلى المريوطية، حيث فوجئت بالشخص الذي يجلس إلى جوارها في الميكروباص يعرض عليها فيلمًا إباحيًا.









تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يرصد التعدي بالضرب على فتاة في إحدى مناطق العمرانية، بمحافظة الجيزة.









كشف أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وأحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب والسب.









حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة ٢٩ يونيو الجارى لنظر الطعن المقام من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا بصفته ولي طبيعيا علي نجلته سما عمرو الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة بصفته،وطالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشان ضوابط واليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.







