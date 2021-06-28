Advertisements

نشرة حوادث "الفجر": أقوال صادمة لضحية التحرش في العمرانية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:20 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:


استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى أقوال "ليلى. م" التي تعرضت للصفع والتحرش في وسط الشارع بمنطقة العمرانية، ووالدتها السيدة "هبة.ر" حول الواقعة.


"قعد جنبي، وشغل فيلم إباجي، ولما صرخت كان عايز يضربني".. هذا كان حال الشابة الثلاثينية "أسماء"، والتي لم يساندها أحد من الموجودين رغم الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها، بل وصل الأمر لاتهامها بأنها بـ"تتبلى عليه".

خرجت "أسماء عادل محمد" البالغة من العمر ٢٩ عامًا، وتعمل خبيرة تجميل،  إلى مشوار عمل، فارتدت ملابس فضفاضة، لأنها تعلم جيدًا ما يمكن أن تتعرض له، ورغم احتياطاتها إلا أنها تعرضت لواقعة صادمة أثناء ذهابها من الوراق إلى المريوطية، حيث فوجئت بالشخص الذي يجلس إلى جوارها في الميكروباص يعرض عليها فيلمًا إباحيًا.


تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كاميرات المراقبة يرصد التعدي بالضرب على فتاة في إحدى مناطق العمرانية، بمحافظة الجيزة.


كشف أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وأحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب والسب.


حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة ٢٩ يونيو الجارى لنظر الطعن المقام من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا بصفته ولي طبيعيا علي نجلته سما عمرو الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة ضد وزير التربية والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة بصفته،وطالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشان ضوابط واليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.


استعلمت نيابة دار السلام الجزئية اليوم الأحد، عن الحالة الصحية لطالب طعنه زميله بسبب خلافات سابقة بينهم، للاستماع إلي أقواله حول الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العمرانية

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ 17 دقيقة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 3 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 5 ساعات

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تنذر بكارثة لمتلقي لقاح كورونا بعد تفشي "متحور دلتا"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ ساعة و 22 دقيقة

ركلات الترجيح تنصف الرجاء على بيراميدز وتؤهله لنهائي الكونفدرالية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل من النائب العام بشأن القطع الأثرية المستردة من فرنسا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:25 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

07:56 م

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة