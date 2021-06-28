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كامل الوزير: إنشاء 22 محورًا على نهر النيل (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:50 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن محور ديروط يعد واحدًا من ضمن 22 محورًا من المقرر إنشائها في نفس الوقت على نهر النيل، مضيفًا أنّ مصر في تاريخها لم تبني إلا 38 محورًا فقط.

وأضاف «الوزير» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه جرى تخطيط المحاور على أن يمتد المحور من الطري الصحراوي الشرقي حتى الصحراوي الغربي، من أجل ربط الأماكن البعيدة، وتقارب مصالح المواطنين، من الشرق إلى الغرب بكل سهولة.

وأشار وزير النقل، إلى أنّ الهدف من كثرة المحاور هو ربط المناطق النائية الكائنة شرق النيل بالمناطق الصناعية في غرب النيل، إلى جانب خدمة المصالح المشتركة بين المواطنين وتقريب المسافات، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بأن تكون أقصى مسافة بين المحورين 25 كيلو متر.

وأردف «الوزير» أن الـ 22 محورًا، المقرر إنشائها تم إنهاء بعضهم وسيكون هناك مرحلة ثانية لاستكمال جميع المحاور، مشيرًا إلى أن الهدف من كثرة المحاور هو ربط المناطق النائية الكائنة شرق النيل بالمناطق الصناعية غرب النيل.

أمّا بالنسبة لمحور أسوان فأكد كامل الوزير وزير النقل أنه سيتم منع مرور السيارات من على المحور، لحين إنشاء واحد بديل، للحفاظ على الخزان، مشيرًا إلى أن أول محور سوف يتم افتتاحه هو محور ديروط، ليكون هناك 5 محاور منتهية في مصر في ذلك الوقت، وسوف يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف يوليو.

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نهر النيل محاور كامل الوزير الفجر

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