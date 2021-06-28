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كامل الوزير: النقل النهري في أسوأ حالاته.. وبناء 18 كوبري على الرياح البحيري (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:09 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن إقالة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، جاء بسبب عدم تنفيذه التعليمات.

وأكد الوزير خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن محور ديروط سيضم كافة الخدمات، مشيرا إلى أن رسوم المرور في حدود 5 جنيهات».

وحول مخططات إنشاء الكباري في الوجه البحري قال كامل الوزير «عرضنا على الرئيس السيسي بناء 18 كوبري لربط قري شرق الرياح البحري وغربه»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتخصيص 2 مليار جنيه لبناء الكباري.

ووصف الوزير النقل النهري بأنه في أسوأ حالاته منذ 40 عاما، مؤكدا أن النقل النهري سيشهد طفرة خلال عامين.

وأوضح أنه من المقرر ضم جميع العائمات والمراكب لتكون تحت إشراف النقل النهري، مشيرا إلى أن دور وزارة النقل في مبادرة حياة كريمة يتمثل في ربط شبكة الطرق والقرى بالمراكز.

ولفت إلى أن قيمة الميزانية المخصصة لوزارة النقل بمبادرة تطوير الريف تبلغ 22 مليار جنيه، لتطوير الطرق والسكك الحديدية.

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