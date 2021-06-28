تعرف موعد مباراة السويد وأوكرانيا في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا





يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب السويد ومنتخب أوكرانيا وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

فاز منتخب السويد على منتخب بولندا بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل السويد المركز الأول في مجموعته في البطولة برصيد 7 نقاط.

في حين خسر منتخب أوكرانيا من منتخب النمسا بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط ويتأهل كأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

من المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب السويد ومنتخب أوكرانيا يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 على ملعب هامبدون بارك في أسكتلندا.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.



