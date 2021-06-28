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تفاصيل إصابة 16 شخصا في تصادم جرار بميكروباص في الدقهلية
الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:31 ص
محمد كشك
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شهد طريق طلخا المحلة في الدقهلية إصابة ١٦ شخصا في حادث اصطدام جرار زراعي فى ميكروباص.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعي، ووقوع مصابين.
وعلى الفور انتقل العميد أحمد الجميلي مأمور مركز شرطة طلخا الي موقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الكوارئ بمدينة المنصورة وتم رفع الجرار الزراعي والميكروباص لتيسير الحركة المرورية.
وبالفحص تبين إصابة ١٦ شخصا ما بين كدمات وسحجات ويتلقوا العلاج والإسعافات اللازمة بمستشفى الطوارئ.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات، وانتقل رجالى المباحث والنيابة لأخذ أقوال المصبين.
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