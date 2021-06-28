كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك









حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلباته لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم الهجوم الأبيض.





مطالب كارتيرون في الزمالك





وأبلغ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، تفضيله ضم الثنائي حسام حسن مهاجم سموحة وعمرو جمال مهاجم فريق طلائع الجيش لضم أحدهما لصفوف الفريق في الموسم المقبل.





ووضع كارتيرون اسم حسام حسن في المقدمة بالنسبة لتدعيم مركز المهاجم الصريح، وعمرو جمال في المرتبة الثانية لضم أحدهما خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ويعتبر مركز الهجوم على رأس أولويات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الموسم المقبل بسبب النقص الذي يعانيه الفارس الأبيض في الخط الأمامي.



