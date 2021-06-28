هانى شاكر يطرح أغنيته الجديدة "لو سمحتوا"

طرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أغنية جديدة بعنوان "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



ويتعاون هاني شاكر في أغنية لو سمحتوا مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع جلال الحمداوي.



وكان هاني شاكر قد علق على "اللوك" الذي ظهر به في الاغنية قائلاً: "فريق العمل كان له فكر مختلف عند التفكير في "بوسترات وصور" الأغنية الجديدة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر كانت مشاركته مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي بعنوان "يا بخته"، في ظهور جديد على أمير الغناء العربي، حيث حقق نجاحاً كبيراً بعد طرح الأغنية فيديو كليب على "يوتيوب".

