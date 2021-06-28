تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر ثابت تجاه قضية سد النهضة وصولًا لاتفاق ملزم عادل يحفظ حقوق مصر والسودان.





وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يجب الالتزام بالقواعد والقوانين الدولية فيما يخص ملف سد النهضة، منوهًا بأن مصر تعاني من فقر مائي وفقًا وفقًا لتقارير دولية.



