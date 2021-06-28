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تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة
الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:43 ص
أمنية فوزي
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أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر ثابت تجاه قضية سد النهضة وصولًا لاتفاق ملزم عادل يحفظ حقوق مصر والسودان.
وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه يجب الالتزام بالقواعد والقوانين الدولية فيما يخص ملف سد النهضة، منوهًا بأن مصر تعاني من فقر مائي وفقًا وفقًا لتقارير دولية.
وشدد على أنه يجب التوصل لاتفاق ملزم قانوني بشأن ملف سد النهضة، مؤكدًا أن مبادئ مصر ثابتة حيال كافة القضايا الإقليمية وتدعم مفهوم الدولة الوطنية.
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