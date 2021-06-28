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عبدالغفار يكشف تفاصيل حصد العلماء المصريين 8 ميداليات في معرض جينيف الدولي (فيديو)
الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:37 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة ممثلة في أكاديمية البحث العلمي تحرص على المشاركة في معرض جينيف الدولي، لافتا إلى أن معرض جينيف من أكبر المعارض الذي يعرض ابتكارات في مجالات مختلفة.
وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن المعرض أقيم هذا العام بشكل افتراضي من خلال الإنترنت بسبب جائحة كورونا، حيث يعرض كل متسابق ابتكاره من خلال مقطع فيديو مدته 3 دقائق.
وأضاف أن مصر حصدت ثماني جوائز بالمعرض، ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية، لافتا إلى أن أصحاب الميدالية الذهبية كانوا مجموعة من العلماء بجامعة أسيوط وابتكارهم كان عن الانسولين طويل المفعول الذي يؤخذ عن طريق الفم.
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