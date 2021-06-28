كيف غيرت جائحة كورونا خريطة تعاطي المخدرات حول العالم ؟.. غادة والي تجيب

كشفت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، عن مفاجآت بخصوص تأثير جائحة كورونا على معدلات التعاطي للمخدرات حول العالم.





وقالت "والي"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد: "تعاطي الحبوب المخدرة المستخدمة في الحفلات الشبابية تراجع كثيرًا في زمن " كورونا " بسبب زيادة الإجراءات الاحترازية وتضاؤل المناسبات والاحتفالات، حيث كانت هذه النوعية من المخدرات مكونا رئيسيا لمثل هذه التجمعات خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا".





وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى عودة معدلات استهلاك هذه النوعية من الحبوب، مع رفع التدابير الاحترازية تدريجيًا حول العالم قائلة: "نتوقع عودتها تدريجيًا مع عودة الحياة".



