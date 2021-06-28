أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد توديع الكونفدرالية

عبر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن حزنه الشديد بتوديع فريقه بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من دور نصف النهائي على يد الرجاء المغربي بملعب مركب محمد الخامس بكازبلانكا.





وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق لفريق بيراميدز إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الرجاء سواء في مباراة الذهاب أو الإياب فنحن كنا متعادلين في الأداء والنتيجة طوال أحداث اللقائين.





وأضاف أروابارينا، في المباراة الثانية كان هناك حذر من جانب الفريقين خوفاً من توديع البطولة، وكان هناك العديد من الفرص التي كان من الممكن ترجمتها إلى أهداف في الشوط الأول لكن كان هناك تسرع بعض الشئ من اللاعبين، ولكن الأداء بشكل عام كان جيد.





وتابع، أن المباراة كانت مليئة بالتكتيكات طوال أحداث اللقاء حتي وصلنا إلى ركلات الترجيح و أبتسم التوفيق في النهاية للفريق المغربي.



