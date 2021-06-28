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أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد توديع الكونفدرالية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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عبر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن حزنه الشديد بتوديع فريقه بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية من دور نصف النهائي على يد الرجاء المغربي بملعب مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وقال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق لفريق بيراميدز إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الرجاء سواء في مباراة الذهاب أو الإياب فنحن كنا متعادلين في الأداء والنتيجة طوال أحداث اللقائين.

وأضاف أروابارينا، في المباراة الثانية كان هناك حذر من جانب الفريقين خوفاً من توديع البطولة، وكان هناك العديد من الفرص التي كان من الممكن ترجمتها إلى أهداف في الشوط الأول لكن كان هناك تسرع بعض الشئ من اللاعبين، ولكن الأداء بشكل عام كان جيد.

وتابع، أن المباراة كانت مليئة بالتكتيكات طوال أحداث اللقاء حتي وصلنا إلى ركلات الترجيح و أبتسم التوفيق في النهاية للفريق المغربي.

وأختتم حديثة المدير الفني حديثة قائلا:" أن هناك حالة من الحزن الشديد، داخل صفوف الفريق لعدم تحقيق الحلم والخروج المبكر دون تحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي، وتوجه بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الرجاء على الاجواء الطيبة المتبادلة بين الفريقين وقال أن نادي الرجاء يحتوي على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في هذه البطولة لذلك قدموا مباراة كبيرة وجيده ونحن كذلك لكن في النهاية التوفيق حالفهم.

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