الأرصاد تُحذر من هذه الظواهر وتعلن تفاصيل طقس الإثنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، بيانًا تكشف من خلال تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين 28 يونيو 2021.





وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.