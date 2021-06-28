الرئاسة تكشف عن توجيه جديد للسيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن شددت على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.





وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك تنسيقا وتعاونا أمنيا وتبادل معلومات بين الدول الثلاث "مصر والعراق والأردن".



