Advertisements

الرئاسة تكشف عن توجيه جديد للسيسي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:17 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن شددت على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هناك تنسيقا وتعاونا أمنيا وتبادل معلومات بين الدول الثلاث "مصر والعراق والأردن".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال القمة الثلاثية على دعم مصر لدول العراق والأردن في مواجهة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر العراق السيسي الاردن

أخبار تهمك

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

منذ نصف ساعة

دولتان عربيتان تدعمان مصر بشأن سد النهضة والسودان تخرج عن المألوف بهذا الأمر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ ساعتين

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مشروع العصر لأي مواطن: "بيجيب دهب"

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:43 ص

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

07:11 م

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

12:30 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة