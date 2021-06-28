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عمرو أديب يكشف عن مشروع العصر لأي مواطن: "بيجيب دهب"
الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:24 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، إن مصر كان يمكنها اتخاذ موقف في تدوير القمامة منذ عام 1996، مضيفا: "جبنا الجرار ومعملناش حاجة".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الفرق بين النظرية والتطبيق يشبه الفرق بين السماء والأرض، معلقا: "عندنا تاريخ من الفرص الضائعة"، لافتا إلى أن تدوير القمامة هو موضة العالم.
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "الزبالة بتتحول لدهب.. عندنا مليونيرات في مصر بيصدروا الزبالة، ده بيزنيس غير طبيعي".
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