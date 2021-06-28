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يوسف الحسيني: مصر تعمل بشكل دؤوب على "تصفير" المشاكل في المنطقة العربية (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على القمة المصري العراقية الأردنية في بغداد اليوم، قائلًا: "لدي حالة من حالات التفاؤل المذهلة، الوطن العربي بكبير، ليس من حيث الحدود السياسية، ولكن من حيق خلق وفاق عربي حقيقي"

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أن الاتحاد الأوروبي الذي كان يحارب نفسه حتى 1945، وبعد ذلك اتخذ خطوات في سبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي وإعداد عملة موحدة، معقبًا: "نتمنى أن نرى مثل هذه الاتحاد في المنطقة العربية".

ولفت إلى أن مصر تسير في مسار أكثر من عظيم في ظل انعقاد القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية في بغداد، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية بالنسبة لمصر هي منطقة الروابط التاريخية، فالسياسة الخارجية المصري تعمل بشكل دؤوب على "تصفير" المشاكل في المنطقة العربية.

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يوسف الحسيني الفجر

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