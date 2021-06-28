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تعرف على تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات: ليس كورونا (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف محمد عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد انور السادات، آخر التطورات الصحية للسيدة جيهان السادات، قائلًا: "أصيبت بالمرض الخبيث منذ أكثر من عام، وليست مصابة بالكورونا مثلما يقال".

وتابع "السادات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الأحد، أنها تلقت العلاج خارج مصر، وبعد تحسن الحالة الصحية عادت مصر، ولكن خلال الأسابيع الأخيرة تدهورت حالتها الصحية، فنقلت إلى أحد المراكز المتخصصة في القاهرة لتلقي العلاج، معقبًا: "الحالة حرجة، وهي الآن في الرعاية، والزيارات تكاد تكون ممنوعة"

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمه على تواصل ومتابعة لحالة السيدة جيهان، والكثير من المصريين أبدوا مشاعر عظيمة في السؤال والاستفسار عن حالتها الصحية، معقبًا: "نتمنى ان تعدي هذه الأزمة، وأن تمر على خير، وكلنا بندعي لها".

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