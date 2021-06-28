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الموسيقيين: هذا مصير حمو بيكا حال مخالفته قرار منعه من الغناء

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:17 ص
بوابة الفجر
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قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن حمو بيكا ليس عضوًا بنقابة المهن الموسيقية، ولم يحصل على تصريح لذلك في حال إقامته أي حفلات غنائية سيكون مخالفًا للقانون.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "اللى معندوش تصريح من نقابة الموسيقيين مش هيشتغل تاني، وحمو بيكا ضمن القائمة".
  منعته
ولفت إلى أنه صدر قرار من مجلس نقابة الموسيقيين بمنع حمو بيكا من الغناء.

وأكد أنه في حال مخالفة بيكا، القرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده من خلال تحرير محضر مزاولة مهنة بدون تصريح.

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