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وزيرة الثقافة: رعاية انتصار السيسي لحفل توزيع جوائز المبدع الصغير فخر لنا جميعاً

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على حفل توزيع جوائز المبدع الصغير قائلة: "هو يوم مميز، وكان حلم وتم تحقيقه اليوم.. شيء مشرف ".

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، إن الحفل وإعلان أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير كان تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن جائزة المبدع الصغير هي جائزة فريدة من نوعها، حيث لأول مرة تحدث على مستوى الوطن العربي بأكمله.

وأضافت أن الهدف من رعاية السيدة انتصار السيسي الحفل هو حماية الأسرة وتشجيعها، مشيرة إلى أنها شجعت الأسر على الحفاظ على مواهب أطفالها.

وأكملت وزيرة الثقافة قائلة: "رعاية انتصار السيسي للحفل فخر لنا جميعًا ولكل المشاركين من المواهب"، منوهة بأن هذه الجوائز تعمل على حدوث حالة من التحرر لفكر هؤلاء الأطفال، والأسر أيضًا.

وأردفت وزيرة الثقافة أن كان هناك مشاركة من ذوي الهمم في هذا الحفل، معقبة: "كان شيء عظيم وكرمناهم ووصلوا للنهائيات".

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