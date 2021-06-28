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شاهد.. رد فعل وزير النقل على وقفة احتجاجية لعمال (فيديو)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:38 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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عاتب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف بسبب تنظيم وقفة احتجاجية بعد مروره عليهم بيوم واحد قائلا «ما تخلوش حد يلعب في دماغهم واجتهادكم سيحقق لكم حوافز مادية ويحافظ على سمعتكم».

وأضاف «الوزير» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أنّ الهيئة لديها خطة لتحديث جميع العربات، ولا مانع من الاستعانة بشركات خارجية، والتعاقد معها بسعر مناسب لإنجاز الأعمال المطلوبة.

وناشد «الوزير» العمال بضرورة العمل لمدة 7 ساعات يوميًا، مع حافز إضافي لمن يعمل 3 ساعات، معاتبًا العمال على الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، وأن من يعمل سيحصل على نظير عمله أما من يمارس الفساد فسوف يأخذ جزاؤه.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أثناء تفقده ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، أن الرئيس السيسي وجه بتجديد عربات السكك الحديدية التي تسير على كافة الخطوط.

وتابع وزير النقل أنّ هناك عربات في المرحلة الأولى، يجري إنهاء الأعمال الأخيرة بها لتكون جاهزة للاستخدام بعد إعادة تلوينها وتركيب المقاعد بها.

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