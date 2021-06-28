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نجم الأهلي السابق: بيراميدز بدون مدرب ولن ينافس على الدوري

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت  أن هزيمة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ستحدث هزة في صفوف الفريق ، خاصةً في ظل فقدان الفريق حظوظه في المنافسة على لقب الدوري العام بشكل كبير .

وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 

بطولة الكونفدرالية الإفريقية كانت الأمل الأخير لفريق بيراميدز للخروج ببطولة هذا الموسم ، خاصةً بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري المحلي وهو ما يتضح بشدة مباراة تلو الأخرى ، وكان آخرها مباراة سموحة الماضية والتي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة ، حيث يتواجد الفريق بالمركز العاشر بجدول الدوري العام برصيد 34 نقطة وهو أمر لا يتناسب مع التعاقدات الخيالية والمبالغ التي أنفقها مجلس إدارة النادي هذا الموسم .

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