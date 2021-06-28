نجم الأهلي السابق: بيراميدز بدون مدرب ولن ينافس على الدوري





قال أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بتروچيت أن هزيمة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية ستحدث هزة في صفوف الفريق ، خاصةً في ظل فقدان الفريق حظوظه في المنافسة على لقب الدوري العام بشكل كبير .





وقال أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمــو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :



