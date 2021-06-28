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الموسيقار راجح داوود: الفن مثل الطوفان لا يتوقف أبدًا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الموسيقار راجح داوود، إن الفن لن يتوقف، لأنه مثل الطوفان الذي قد يظهر أمامه بعض العوائق، معقبًا: "الفن لا يتوقف ودائمًا ما يتجدد.. فجأة تحدث صحوة في الفن بعد فترة من الركود".

وتابع "داوود"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن دار الأوبرا تحتوي على أوركسترا على مستوى محترف للغاية، وجميع أعضاء الأوركسترا مصريين، وهذا الأمر لم يكن يتحقق في الماضي.

ولفت إلى أن أعداد الخريجين من المعاهد الموسيقية زاد خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهؤلاء الخريجين يعملون في أنماط مختلفة في الموسيقى.

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