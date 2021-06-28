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بيل يحسم موقفه من اعتزال اللعب الدولي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف نجم كرة القدم الويلزي الشهير جاريث بيل عن نيته بالنسبة لمستقبله الدولي مع منتخب بلاده قائلا إنه يرغب في الاستمرار مع الفريق لما بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) .

وقال بيل في تصريحات إعلامية : "أود مواصلة اللعب (مع منتخب ويلز) ".

وكان بيل /31 عاما/ انسحب من مقابلة إعلامية مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" دون تقديم أي إجابة عندما سئل عما إذا كان سيستمر في اللعب للمنتخب الويلزي بعد خروجه أمس السبت من يورو 2020 بالهزيمة صفر / 4 أمام الدنمارك.

وقال بيل : "الناس يوجهون أسئلة غبية دائما... أحب اللعب لمنتخب ويلز. سأواصل اللعب لمنتخب اللعب حتى اعتزالي كرة القدم".

وخاض بيل الموسم الماذي ضمن صفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني ، ولكنه يستعد الآن لعامه الأخير في عقده مع الريال.

وأوضح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للريال أن بيل ليس ضمن خططه فيما قد يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال الأمور بشكل مختلف.

وسبق لأنشيلوتي أن قاد الريال للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبي في 2014 عندما كان بيل لاعبا ضمن صفوف الفريق.

ويستأنف منتخب ويلز مسيرتهي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر عندما يحل ضيفا على نظيره البيلاروسي في سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب الويلزي المركز الثالث في المجموعة الخامسة خلف منتخبي بلجيكا والتشيك ، ولكن المنتخب الويلزي خاض مباراة أقل.

وقال بيل : "بدأنا مسيرتنا في تصفيات كأس العالم... أشعر بأننا نقدم طريقة لعب رائعة عندما نلعب بشكل جيد".

وأضاف : "نحتاج فقط إلى المحافظة على ثقتنا الكبيرة ومواصلة لعب كرة القدم. وأعتقد أننا نستطيع التأهل لكأس العالم 2022 ".

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