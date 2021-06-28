بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين 28 يونيو 2021.



وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.



الظواهر الجوية:



- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متوقعة.





