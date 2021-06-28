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بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:07 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الإثنين 28 يونيو 2021.

وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متوقعة.


بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم
بيان مهم من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

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