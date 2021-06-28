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حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو بعد إسناد إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية

الإثنين 28/يونيو/2021 - 08:07 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن إسناد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لشركة فرنسية تم وفق دراسة.

وأضاف "والي"، خلال مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إسناد إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لشركة يساهم في نقل الخبرات.

وأشار إلى أن الشركة الفرنسية التي أسند إليها إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق لا علاقة لها بأسعار التذاكر، مؤكدًا أن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق لن تزيد بعد إسناد إدارته لشركة فرنسية.

وشدد على أن المواطن سيجد خدمة أكثر تميزًا في الخط الثالث لمترو الأنفاق بعد إسناد إدارته لشركة فرنسية، لافتًا إلى أن حوالي 95% من العمالة بالخط الثالث لمترو الأنفاق مصرية حتى مع إسناد إدارته لشركة فرنسية.

وشدد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على أنه خلال عامين أو ثلاثة لن تكون هناك عربة واحدة غير مكيفة في مترو الأنفاق بالكامل.

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