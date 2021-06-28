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حفل زفاف حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية (صور)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:56 ص
بوابة الفجر
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احتفل "عمرو" حفيد النجم  الراحل يوسف شعبان، وهو ابن سيناي ابنة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملكة فاروق، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس حفل الزفاف الذي تم وسط حضور كبير من العائلتين، وعدد من الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الراحل يوسف شعبان، تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، وأنجب منها ابنته الكبرى "سيناء".

حفل زفاف حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية (صور)
حفل زفاف حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية (صور)
حفل زفاف حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية (صور)
حفل زفاف حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية (صور)
حفل زفاف حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية (صور)
حفل زفاف حفيد النجم الراحل يوسف شعبان والأميرة فوزية (صور)

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