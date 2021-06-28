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جدول مواعيد مباريات اليوم الثالث في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الإثنين 28/يونيو/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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انتهي اليوم الثاني من مرحلة دور ال16 بكأس الأمم الأوروبية وسط مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها خروح المنتخب الهولندي أمام منتخب جمهوريه التشيك، بعد خسارته بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بوشكاش آرينا المجري.

وودع منتخب البرتغال البطولة بعد خسارته بهدف نظيف أمام منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب لاكارتوخا باشبيلية.

ومن المقرر أن تستكمل باقي ايام دور ال16 اليوم الإثنين الموافق 28 من يونيو الجاري.

يواجه منتخب كرواتيا منتخب إسبانيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب باركن الدنماركي.
كما يواجه المنتخب الفرنسي نظيره السويسري عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب (ستاد دو فرانس). 

جدير بالذكر أن مباراة الدور ربع النهائي لبطولة اليورو يتم بثها عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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