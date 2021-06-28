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الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى أن إبراهيم عادل ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم مركز الجناح بالأهلي لما يملكه من إمكانيات فنية عالية وقدرات كبيرة على المراوغة والاختراق والتحكم في الكرة وشخصيته التي تساعده على فرض نفسه بخلاف صغر سنه، حيث ترى لجنة التخطيط بالأهلي أنه اللاعب الأمثل لتدعيم هذا المركز.

يبحث مسئولو النادي الأهلي عن وجود ثغرة في عقد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز الشاب، من أجل استغلالها في التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري، لاسيما بعد الأنباء التي ترددت عن عدم إقدام إدارة بيراميدز على توثيق عقد اللاعب في اتحاد الكرة في المدة القانونية وهو الأمر الذي يدرسه مسئولي القلعة الحمراء.

وأشار مصدر مسئول داخل النادى الأهلى في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن هناك أكثر من ثغرة بعقد اللاعب كما أن من الممكن أن يحاول اللاعب فسخ التعاقد مع الفريق السماوي بسبب عدم وجودد بصمة يده بالعقد لذلك يمكنه الطعن على العقد ويقوم بفسخ العقد من طرف واحد دون العودة إلى النادي.

ويتصدر إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قائمة هدافى فريقه فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية، حيث جاء اللاعب فى المركز الثالث بترتيب هدافى البطولة.

جدير بالذكر أن بيراميدز ودع مساء أمس بطولة الكونفدرالية الإفريقية علي يد الرجاء المغربي بضربات الترجيح.

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