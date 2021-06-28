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موناكو يضم نجم بايرن ميونيخ

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أشارت تقارير إعلامية في ألمانيا إلى إتمام إعارة الكسندر نوبل حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى نادي موناكو الفرنسي.

وبحسب هذه التقارير، فإن من المنتظر أن تستمر مدة الإعارة لعامين مع إعطاء إمكانية لبايرن باستدعاء نوبل/24 عاما/ بعد مضي عام على الإعارة.

ولم يصدر تأكيد بعد من الناديين حول إتمام الانتقال.

كان نوبل انتقل إلى بايرن قادما من شالكه في صيف 2020 في صفقة انتقال حر، ووقع هناك عقدا يستمر حتى نهاية يونيو 2025، ويسعى بايرن إلى إعداده على المدى البعيد كخليفة لحارس وقائد الفريق مانويل نوير الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في نهاية يونيو 2023.

تجدر الإشارة إلى أن نوبل لم يشارك مع بايرن في الموسم المنصرم سوى في مباراة واحدة في الدوري وأخرى في الكأس فضلا عن مشاركتين في بطولة دوري أبطال أوروبا. ونظرا لرغبة نوبل في اللعب فإنه فضل الإعارة وسيزامل في موناكو الحارس الدولي كفين فولاند.

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