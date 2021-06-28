موناكو يضم نجم بايرن ميونيخ

أشارت تقارير إعلامية في ألمانيا إلى إتمام إعارة الكسندر نوبل حارس مرمى نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى نادي موناكو الفرنسي.





وبحسب هذه التقارير، فإن من المنتظر أن تستمر مدة الإعارة لعامين مع إعطاء إمكانية لبايرن باستدعاء نوبل/24 عاما/ بعد مضي عام على الإعارة.





ولم يصدر تأكيد بعد من الناديين حول إتمام الانتقال.





كان نوبل انتقل إلى بايرن قادما من شالكه في صيف 2020 في صفقة انتقال حر، ووقع هناك عقدا يستمر حتى نهاية يونيو 2025، ويسعى بايرن إلى إعداده على المدى البعيد كخليفة لحارس وقائد الفريق مانويل نوير الذي ينتهي عقده مع النادي البافاري في نهاية يونيو 2023.



