بند في عقد أوباما يسمح له بالرحيل عن الزمالك









حسم مجلس إدارة نادي الزمالك، موقفه من العروض المقدمة للتعاقد مع يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.









وأشارت تقارير صحفية أن اللاعب تلقى عروضًا مغرية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من بيراميدز والحزم السعودي، ولكن قوبلت هذه العروض بالرفض التام من جانب مجلس إدارة القلعة البيضاء.





كما أن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض هو الآخر رحيل أوباما، في ظل اقتناعه الكبير بإمكانيات اللاعب.



