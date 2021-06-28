Advertisements

تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة

الإثنين 28/يونيو/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
Advertisements
شارك الشاعر اللبناني حبيب أبو أنطون صديق الفنان اللبناني وائل كفوري، جمهوره، بصورة تجمع الأخير بفتاة وذلك عبر خاصية (ستوري) على تطبيق تبادل الصور (انستغرام)، وعلّق عليها: "يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة".


و ظهر تعليق أبو أنطون فيه إشارة واضحة إلى أن الشابة التي ظهرت مع وائل في الصورة هي حبيبته وبحسب ما تم تداوله على السوشال ميديا فإن الشابة هي "شانا عبود" وأن علاقتها بوائل ليست جديدة

وما أثار التكهنات أكثر حول هذه العلاقة هو أن الشاعر اللبناني حبيب أبو انطون أعاد نشر الأخبار التي تداولتها الصحافة والتي تتحدث عن قيامه بنشر صورة وائل كفوري وحبيبته وذلك عبر صفحته الخاصة على (فيس بوك).

وكان وائل قد انفصل عن زوجته أنجيلا بشارة قبل حوالي العامين ولوائل وأنجيلا طفلتان هما "ميشيل" و"ميلانا"، وعلى الصعيد الفني كان وائل قد أطلق مؤخراً اغنية "كلنا مننجر" و هي تيتر مسلسل " داون تاون " للمخرج زهير قنوع حيث حققت الأغنية نجاحاً لافتاً ونسب مشاهدة كبيرة.

كما أحيا وائل مؤخراً وبرفقة الفنانة إليسا حفلاً في العاصمة السعودية الرياض حيث حقق الحفل نجاحاً كبيراً.



تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة
تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة

أخبار تهمك

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مشروع العصر لأي مواطن: "بيجيب دهب"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الرئاسة تكشف عن توجيه جديد للسيسي

منذ ساعة و نصف

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 10 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

منذ أقل من ساعتين

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

12:43 ص

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة