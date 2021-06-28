تعرف على حبيبة وائل كفوري الجديدة

و ظهر تعليق أبو أنطون فيه إشارة واضحة إلى أن الشابة التي ظهرت مع وائل في الصورة هي حبيبته وبحسب ما تم تداوله على السوشال ميديا فإن الشابة هي "شانا عبود" وأن علاقتها بوائل ليست جديدة

وما أثار التكهنات أكثر حول هذه العلاقة هو أن الشاعر اللبناني حبيب أبو انطون أعاد نشر الأخبار التي تداولتها الصحافة والتي تتحدث عن قيامه بنشر صورة وائل كفوري وحبيبته وذلك عبر صفحته الخاصة على (فيس بوك).





وكان وائل قد انفصل عن زوجته أنجيلا بشارة قبل حوالي العامين ولوائل وأنجيلا طفلتان هما "ميشيل" و"ميلانا"، وعلى الصعيد الفني كان وائل قد أطلق مؤخراً اغنية "كلنا مننجر" و هي تيتر مسلسل " داون تاون " للمخرج زهير قنوع حيث حققت الأغنية نجاحاً لافتاً ونسب مشاهدة كبيرة.





كما أحيا وائل مؤخراً وبرفقة الفنانة إليسا حفلاً في العاصمة السعودية الرياض حيث حقق الحفل نجاحاً كبيراً.







