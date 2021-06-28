Advertisements

ميدو يوضح موقف كايزر تشيفز من تغيير موعد لقائه أمام الأهلي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، موقف كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، من تغيير موعد لقائه أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه في حال طلب الأهلي تقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ليوم 15 يوليو بدلاً من 17، نظرًا لارتباطات المنتخب الأوليمبي، فهناك نية لدى نادي كايزر تشيفز لرفض هذا الأمر.

واستكمل، "كايزر تشيفز لن يوافق على تعديل موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا وفقاً لتصريحات المتحدث الإعلامي للنادي".

أخبار تهمك

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مشروع العصر لأي مواطن: "بيجيب دهب"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 4 ساعات

الرئاسة تكشف عن توجيه جديد للسيسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

منذ أقل من ساعتين

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

12:43 ص

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة