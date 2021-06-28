ميدو يوضح موقف كايزر تشيفز من تغيير موعد لقائه أمام الأهلي









أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، موقف كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، من تغيير موعد لقائه أمام الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم السابع عشر من شهر يوليو المقبل.





وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه في حال طلب الأهلي تقديم موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ليوم 15 يوليو بدلاً من 17، نظرًا لارتباطات المنتخب الأوليمبي، فهناك نية لدى نادي كايزر تشيفز لرفض هذا الأمر.



