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تعرف موعد مباراة ألمانيا وإنجلترا في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة منتخب ألمانيا وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
تعادل منتخب ألمانيا مع منتخب المجر بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط.
في حين فاز منتخب إنجلترا على منتخب التشيك بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليحتل صدارة مجموعته في البطولة برصيد 7 نقاط. 
من المقرر أن تنطلق المباراة بين منتخب ألمانيا و منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 على ملعب ويمبلي في إنجلترا.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قنوات بي أن سبورتس.

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