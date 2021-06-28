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انطلاق تصوير العشارية البوليسية السورية "عش الغراب".. وهؤلاء أبطالها

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
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دارت كاميرا المخرج، وليد درويش، في مدينة ميسلون بريف العاصمة السورية دمشق، إيذاناً ببدء تصوير عشارية "عش الغراب". 

العشارية كتبها سامر عادلة بالتعاون مع علي الماغوط، وهي بوليسية تنتمي إلى دراما الأكشن، وتتنوع محاورها ما بين طموح الشباب وواقعهم، وما بين ماضي كبار السن وتاريخهم، بحيث تتأرجح الشخصيات بين الماضي والحاضر وتتقاذفها رغباتها الجامحة.

وتجري أحداث (عش الغراب) التي تعد باكورة النشاط الدرامي لشركة (سوريان للإنتاج والتوزيع الفني)، في غابة ميسلون بريف دمشق الغربي، وتشهد العديد من والملاحقات والمطاردات والأحداث الشيقة والمفاجآت التي تخطف الأنفاس، إضافة إلى الأطماع التي تودي بأصحابها إلى ارتكاب جرائم قتل والغدر بأصدقائهم.

ويشارك في هذه العشارية كل من الفنان السوري المخضرم حسام تحسين بيك، ووضاح حلوم، وجمال العلي، وأمية ملص، وعلا باشا، وربا المأمون، ومحمد خاوندي، وعامر علي، ووسيم الرحبي، ومؤيد الخراط، ورشا إبراهيم، ومجد مشرف، وطارق نخلة، ووسام أبو صعب، ورهام عزيز، ولبابة صقر، وآية سليمان، ونور شاهين.

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