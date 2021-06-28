سفير مصر بالمغرب يكشف مصير الحضور الجماهيري في نهائي دوري أبطال إفريقيا

















كشف أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، مصير الحضور الجماهيري في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي سوف تجمع بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.









وأوضح سفير مصر في المغرب، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك تحفظات من السلطات المغربية على التجمعات الجماهيرية حتى في الأماكن المفتوحة، لكن يفصلنا عن نهائي دوري أبطال إفريقيا ثلاثة أسابيع وربما يتغير بها الأمر".





وتابع، "قرار الحضور الجماهيري لنهائي الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز، في يد السلطات المغربية وليس الاتحاد الإفريقي".



