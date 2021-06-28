Advertisements

صدام عنيف بين برشلونة والفرنسي أومتيتي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية عن صدام محتمل بين برشلونة، ومدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، بسبب رفض الأخير الرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل ورفض تخفيض قيمة راتبه.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبلغ ممثلي أومتيتي أنه ينبغي عليهم البحث عن فريق آخر بنهاية الموسم المنصرم، إلى أن اللاعب رفض الرحيل وتمسك باستكمال عقده مع النادي الكتالوني والمستمر حتى 2023، رافضا الاستماع للعروض التي وصلت إليه مؤخرا.

وحسبما أفادت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة عرض على أومتيتي تعديل عقده وخفض الراتب، من أجل إيجاد نادٍ يتحمله اقتصاديًا في الموسم المقبل، لكن اللاعب لم يقبل أي تخفيض محتمل للراتب أو المكافآت، ولا يريد سماع العروض.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة بدأ يشعر بالغضب من موقف أومتيتي، ولا يستبعد اللجوء إلى إجراءات صارمة معه، إذا واصل اللاعب عناده بشأن الرحيل، حيث قد يضطر لفسخ عقده.

أخبار تهمك

الكشف عن شروط "بن شرقي" لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 14 ساعة

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مشروع العصر لأي مواطن: "بيجيب دهب"

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 8 ساعات

الرئاسة تكشف عن توجيه جديد للسيسي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 10 ساعات

الكشف عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

منذ أقل من ساعتين

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

12:43 ص

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

12:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة