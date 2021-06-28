صدام عنيف بين برشلونة والفرنسي أومتيتي

كشفت تقارير صحفية عن صدام محتمل بين برشلونة، ومدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، بسبب رفض الأخير الرحيل عن النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي المقبل ورفض تخفيض قيمة راتبه.





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبلغ ممثلي أومتيتي أنه ينبغي عليهم البحث عن فريق آخر بنهاية الموسم المنصرم، إلى أن اللاعب رفض الرحيل وتمسك باستكمال عقده مع النادي الكتالوني والمستمر حتى 2023، رافضا الاستماع للعروض التي وصلت إليه مؤخرا.





وحسبما أفادت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة عرض على أومتيتي تعديل عقده وخفض الراتب، من أجل إيجاد نادٍ يتحمله اقتصاديًا في الموسم المقبل، لكن اللاعب لم يقبل أي تخفيض محتمل للراتب أو المكافآت، ولا يريد سماع العروض.





وأوضحت الصحيفة أن برشلونة بدأ يشعر بالغضب من موقف أومتيتي، ولا يستبعد اللجوء إلى إجراءات صارمة معه، إذا واصل اللاعب عناده بشأن الرحيل، حيث قد يضطر لفسخ عقده.



