مصر تدين استهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في العراق

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لاستهداف محطة صلاح الدين لإنتاج الكهرباء في سامراء بدولة العراق الشقيقة بصواريخ كاتيوشا، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة بالمحطة.





وشددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على تضامنها مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنه واستقراره في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة.



