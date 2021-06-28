نجم الزمالك السابق: جسمي بيقشعر لما بشوف فيديوهات ليا بقميص الفريق









أكد جمال عبدالحميد، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يعتز بما فعله نادي الزمالك معه، عندما كان لاعبًا بين صفوفه.





وأوضح جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جسمي بيقشعر لما بشوف فيديوهات ليا بقميص الزمالك، أنا روحت الزمالك على عكازات، وما فعله النادي معي لا يمكن أن أنساه".





وتابع، "أنور سلامة هو من أعادني لكرة القدم مرة أخري بعد تعرضي للإصابة، ولعبت للزمالك بدون مقابل في بدايتي ردًا للجميل".





واستكمل، "عندنا سألني مسئولي الزمالك عن طلباتي قبل التوقيع، قلت لهم عايز قميص الزمالك فقط".





وأشار إلى أنه لا يعلم السبب الرئيسي وراء رحيله عن الاهلي، حتى الآن، مؤكداً أنه لم يستفسر من الجوهري عن السبب، رغم إنه كان دائما ينتظر منه السؤال.



