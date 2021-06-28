نجم الزمالك السابق: كنت أحصل على راتب 16 جنيه ورقصت لاعب بـ6 مليون دولار













تحدث جمال عبدالحميد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن أزمة فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء.





وكان فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أعلن رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة النادي لازالت تنتظر قدومه إلى مصر لتجديد عقده.





وقال جمال عبدالحميد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فرجاني ساسي، لابد أن يعقد اجتماعًا بمسؤولي الزمالك حتى إن لم يجدد، عشان الجمهور اللي بيحبه".





وتابع، "جمهور الزمالك يحب فرجاني ساسي، لكنه لن يقبل إن تقاضي ساسي 70 مليون جنيه في نفس الوقت الذي يتقاضى فيه بن شرقي وطارق حامد 15 مليون".





واستكمل، "كنا بناخد 16 جنيه، وقمت بترقيص ريكاردو الذي كان يصل سعره وقتها إلى 6 مليون دولار، اللاعبين لا يقدمون ما تستحقه منهم الأندية، وما يحدث حاليًا اغتراف، وليس احتراف".



