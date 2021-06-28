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أهلي جدة السعودي يصدم نجم الزمالك

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بشأن موقف نادي أهلي جدة السعودي من التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك خلال الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن نادي أهلي جدة رفض التعاقد مع النجم التونسي بعد قيام وكيل اللاعب بالتواصل مع النادي السعودي مؤخرًا لفتح باب المفاوضات لضمه بعد الأنباء التي ترددت بشأن فشل انتقاله لنادي الدحيل القطري.

وأكد النادي السعودي أنه لا يحتاج للتعاقد مع فرجاني ساسي بسبب وجود عدة بدائل في نفس مركزه.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق، حتى الآن، في ظل الخلاف على الأمور المالية بين الطرفين ووضعه أرقاما مالية مغالى فيها بشكل كبير.

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