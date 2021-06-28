Advertisements
موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا
الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:34 ص
علي خلاف
Advertisements
حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021.
موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي
وكرر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزه على الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز في الذهاب بهدف نظيف.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السابع عشر من يوليو المقبل بمدينة الدار البيضاء في المغرب، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
الجدير بالذكر أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي كان قد تأهل إلى دور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح بالوداد المغربي من الدور نصف النهائي.
Advertisements