موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا









حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021.





موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي





وكرر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزه على الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز في الذهاب بهدف نظيف.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السابع عشر من يوليو المقبل بمدينة الدار البيضاء في المغرب، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



