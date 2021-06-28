Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021.

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

وكرر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزه على الترجي التونسي، بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز في الذهاب بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة نهائي النسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السابع عشر من يوليو المقبل بمدينة الدار البيضاء في المغرب، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي كان قد تأهل إلى دور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح بالوداد المغربي من الدور نصف النهائي.

أخبار تهمك

خاص.. ياسين منصور يعتذر عن رئاسة شركة الأهلي لكرة القدم

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ريال مدريد يقترب من ريال بيتيس

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطلب ضم هذا الثنائي لتدعيم هجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حبس مدرب سباحة في "الأهلي" بتهمة قتل صديقه

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ يوم

راموس يحسم وجهته المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

منذ حوالي 7 ساعات

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. عروض مُغرية تنهال على نجم الأهلي عقب تألقه

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يحدد شرطًا ناريًا لبيع حسام حسن إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:11 م

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

الزمالك يقرر إنهاء مقاطعة قنوات "أون تايم سبورت"

11:25 م

تصريح عاجل من الرئاسة بشأن أزمة سد النهضة

12:43 ص

عاجل- إصابة قوية تضرب مصطفى محمد في مباراة جالطة سراي ودينامو بوخارست

05:46 م

عاجل.. هاني أبوريدة يتدخل لتقديم نهائي دوري أبطال أفريقيا

04:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة