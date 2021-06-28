صراع ثلاثي على ضم حسام حسن

اشتعل الصراع بين الثلاثي الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم حسام حسن، مهاجم سموحة، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن قطبي الكرة المصرية بالإضافة إلى بيراميدز تواصلوا مع اللاعب وإدارة فريق سموحة لبحث إمكانية التعاقد معه فى الفترة المقبلة.





وأضافت، هناك رغبة قوية من جانب الثلاثي فى ضم اللاعب المعار لصفوف أهلى طرابلس الليبى، بعد أن ظهر بشكل مميز من الناحية التهديفية والفنية خلال الفترة الماضية.



