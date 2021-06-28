عرض جديد لتجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، على تقديم عرض جديد إلى المحترف التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، لبحث إمكانية استمراره.





ووفقا لما ذكرته بعض المصادر، أن هناك أمل في ملف تجديد ساسي، واستقرار على التواصل معه لتقديم عرض مالى جديد له.





وأكدت المصادر أن الفريق الأبيض يعيش حالة من الاستقرار المالى والإدارى فى الوقت الحالى، حيث تمكن من تجديد عقد الثنائى أحمد سيد زيزو ومحمود حمدى الونش.



