عاجل ـ الكشف عن موقف الاتحاد المصري من مشاركة لاعبى الأهلى مع المنتخب الأوليمبي





















قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بدء الخطوات الرسمية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 17 يوليو المقبل.





وكشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري أنه جار تجهيز خطاب رسمي لإرساله إلى الكاف لتعديل موعد النهائي بحيث يتم تقديمه ليوم أو اثنين حتى يتاح للمنتخب الأولمبي ضم لاعبي الأهلي قبل أولمبياد طوكيو.





وأشار المصدر إلى إن موقف كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يعزز خطاب اتحاد الكرة ويزيد من فرصة الموافقة عليه خاصة وأن الفريق يملك عدة لاعبين في المنتخب الأولمبي وبالتأكيد سيدفعه ذلك للموافقة على تعديل موعد المباراة النهائية.



