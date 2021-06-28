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عاجل ـ الكشف عن موقف الاتحاد المصري من مشاركة لاعبى الأهلى مع المنتخب الأوليمبي

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:05 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بدء الخطوات الرسمية مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له 17 يوليو المقبل.

 وكشف مصدر مسئول داخل الاتحاد المصري أنه جار تجهيز خطاب رسمي لإرساله إلى الكاف لتعديل موعد النهائي بحيث يتم تقديمه ليوم أو اثنين حتى يتاح للمنتخب الأولمبي ضم لاعبي الأهلي قبل أولمبياد طوكيو.

وأشار المصدر إلى إن موقف كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يعزز خطاب اتحاد الكرة ويزيد من فرصة الموافقة عليه خاصة وأن الفريق يملك عدة لاعبين في المنتخب الأولمبي وبالتأكيد سيدفعه ذلك للموافقة على تعديل موعد المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي المصري مباراة قوية أمام نظيرة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الدور النهائي لدوري الأبطال، المقرر إقامته في المغرب، وكان الأهلي قد تأهل على حساب الترجي التونسي، بينما صعد كايزر تشيفز لهذا الدور بإقصاء الوداد المغربي.

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