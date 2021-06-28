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حقيقه رحيل فاروق جعفر عن الزمالك

الإثنين 28/يونيو/2021 - 07:29 ص
بوابة الفجر
إبراهيم القرشي
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قال فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق وعضو لجنة التعاقدات بالنادي أن أنباء رحيله عن الزمالك ليست لها أي اساس من الصحة 

وتابع جعفر في تصريحاته لبرنامج ملعب اون تايم سبورت الذي يقدمه سيف زاهر: "سمعت الكلام وانا في النادي كنت اشاهد مباراة لفريق الأمل".

وأضاف جعفر: "انتمائي وولائي لنادي الزمالك حتي إذا وجد اختلاف في وجهات النظر ونادي الزمالك صرح كبير ومن يقول هذا الكلام يريد هدم استقرار النادي".

واختتم حديثه بأن اللجنة الحاليه عندها انتماء كبير للزمالك واستطاعت التجديد للاعبيين مهمين ومن يهاجم الإدارة يريد هدم استقرار النادي

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