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تعرف على موعد مباراة أوروجواي وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا

الإثنين 28/يونيو/2021 - 04:37 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد منتخب أوروجواي لمواجهة نظيره باراجواي غدا الثلاثاء 29 يونيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

وستلعب مباراة منتخب أوروجواي ضد نظيره باراجواي غدا الثلاثاء في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة منتخب أوروجواي ضد نظيره باراجواي غدا الثلاثاء في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل منتخب باراجواي حاليا صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة كوبا أمريكا برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب أوروجواي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

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