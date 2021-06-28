تعرف على موعد مباراة أوروجواي وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا









يستعد منتخب أوروجواي لمواجهة نظيره باراجواي غدا الثلاثاء 29 يونيو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.





وستلعب مباراة منتخب أوروجواي ضد نظيره باراجواي غدا الثلاثاء في بطولة كوبا أمريكا في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة منتخب أوروجواي ضد نظيره باراجواي غدا الثلاثاء في بطولة كوبا أمريكا على قناة “بي إن سبورتس” ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.



